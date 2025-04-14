Nazlı Sabancı'dan boşanacağı iddia edilmişti! Hacı Sabancı'dan yeni paylaşım

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Sosyetenin ünlü ismi Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti 2021 yılında evlenmişti.15 Ağustos'ta ilk kez anne ve baba olan çiftten Hacı Sabancı'nın, evlilik dışı bir çocuğu olduğu iddia edildi.

Fatma D.'nin, iş insanı Hacı Sabancı'ya açtığı babalık davası geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. Kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda hareket ederek Hacı Sabancı'nın, 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğunun tespitine hükmetmişti.

HACI BOŞANMA İDDİALARINI YALANLADI

Evlilik dışı dünyaya gelen Uzay yüzünden evliliklerinde problem yaşadıkları iddia edilen ikilinin boşanacağı iddia edilmişti. Sabancı çiftinden, söz konusu iddiaya jet yalanlama geldi.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta bulunan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'dan yeni paylaşım geldi. İddiaların ardından da Hacı Sabancı, hemen karısıyla bir pozunu paylaştı.