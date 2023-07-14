Nazlı Sabancı'dan doğum öncesi açıklamalar Doğumun 1,5 ay kalan Nazlı Sabancı, "Hiçbir zorluk yaşamıyorum, bol bol spor yapıyorum ve beslenmeme dikkat ediyorum. Artık doğum yaklaştı, 1.5 aydan kısa bir süre kaldı. Hacı da ben de çok heyecanlıyız" dedi.

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Kısa bir tekne tatiline çıkan ve akabinde İstanbul'a dönen Sabancı, Bebek'te görüntülendi. Bebek'te gazetecilerle kısa süre sohbet eden Nazlı Sabancı, duygularını dile getirdi. Sabancı, heyecanlı olduklarını ve doğumu beklediklerini ifade etti. "Zorluk yaşamıyorum" Hamileliğiyle ilgili duygularını dile getiren Sabancı, "Hiçbir zorluk yaşamıyorum, bol bol spor yapıyorum ve beslenmeme dikkat ediyorum. Artık doğum yaklaştı, 1.5 aydan kısa bir süre kaldı. Hacı da ben de çok heyecanlıyız" dedi.