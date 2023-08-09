Nazlı Sabancı'dan karnı burnunda kareler Sosyetik güzel Nazlı Sabancı'dan son olarak karnı burnunda yeni pozlar geldi.

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Sosyetenin gözde çiftleri arasında yer alan Hacı Sabahcı ve Nazlı Sabancı, Aralık 2020'de hayatlarını birleştirmişlerdi.

Çırağan Sarayı'nda gösterişli bir törenle dünyaevine giren çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti.

Şimdilerde sekiz buçuk aylık hamile olan Nazlı Sabancı, son paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

"Heyecandan da öte"

Pembeli elbisesiyle adeta göz dolduran sosyetik gelin, "Heyecandan da öte" yazdı.

Nazlı Sabancı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bir kız bebek dünyaya getirmek için gün sayan Nazlı Sabancı, hamilelik sürecinde bol bol deniz havası almayı tercih ediyor