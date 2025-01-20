Nazlı Sabancı'dan kocası Hacı Sabancı ile aşk pozları

Haber Merkezi

Türkiye'nin önde gelen ailelerinden Sabancıların adının karıştığı çarpıcı bir gelişme, magazin gündemini sarsmaya devam ediyor.

2021 yılında görkemli bir törenle Nazlı Kayı ile hayatını birleştiren Hacı Sabancı, hakkındaki babalık davasıyla uzun süre konuşulmuştu.

İddiaların odağında, F.D. isimli bir kadının Sabancı'nın çocuğunun babası olduğunu öne sürmesi yer alıyordu.

TEST SONUÇLANDI

2 Şubat 2021'de dünyaya gelen Uzay isimli bir çocuk için açılan davada, İstanbul Aile Mahkemesi DNA testi yapılmasını istemişti.

Uzun süren yargılama sürecinde, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor nihayet mahkemeye ulaştı.

Rapor, Hacı Sabancı'nın %99,99 oranında çocuğun biyolojik babası olduğunu ortaya koydu.

İLK PAYLAŞIMI HACI SABANCI YAPTI

Daha önce "iftira" diyerek bu durumu yalanlayan Hacı Sabancı, raporun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Hacı Sabancı, eşi Nazlı ve kızı Arzu Alara ile karesini yayınlayarak, mutluluk pozu verdi.

Kızının yüzünü saklayan Hacı Sabancı kalp emojisi de koymayı ihmal etmedi.

NAZLI'DAN "ARAMIZ İYİ" POZU

Hacı Sabancı'nın paylaşımından kısa bir süre sonra Nazlı Sabancı da eşiyle birlikte verdikleri bir pozu yayınladı.

Paylaşım, ikilinin "Aramız iyi" pozu olarak yorumlandı.

DAVA DOSYASINA NELER GİRDİ?

Öte yandan dava dosyasında 2010-2011 yılları arasında Facebook’tan Hacı Sabancı ile tanıştığını ifade eden ve ilk olarak İstanbul’daki Swiss Otel’de bir araya geldiklerini kaydeden F.D, sık sık görüşmelerin sonunda son olarak 21 Mayıs 2020 tarihinde bir araya gelerek cinsel ilişki yaşadıklarını söyledi.

Dava dosyasında anlatılanlara göre 02 Şubat 2021 tarihinde Uzay bebeğin doğumunun ardından Hacı Sabancı’ya bebeğin fotoğrafları gönderildi.

SABANCI'YA ÇOCUK 'SENDEN' DEDİ: ARALARI BOZULDU

FD, Hacı Sabancı’ya çocuğun kendisinden olduğunu söyleyince tarafların arası bozuldu.

Dava dosyasında Hacı Sabancı ve F.D’nin 2013 yılında Los Angeles’ta yer alan Encore isimli otelde arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptıkları da kaydedildi.

Bu tatilin ardından 2015 yılına kadar görüşülmediği belirtilirken 2017-2019 yıllar arasında birçok görüşme gerçekleştirdikleri ve sık sık Sumahan adlı otelde bir araya geldikleri ifade edildi. Hacı Sabancı’nın F.D’yi 2018 yılında jest yapmak adına Santorini Adası’na tatile gönderdiği ve uçuş ve otel biletlerini de ödediği kaydedildi.

Dava dosyasındaki ifadelere göre F.D ile Hacı Sabancı’nın arası 2019 yılında bozuldu.

Bunun ardından 37 yaşında olan F.D S.K isimli kişiyle evlenerek Belçika’ya yerleşti. Bu evlilik de 12 Şubat 2020 tarihinde son buldu.

HACI SABANCI BOŞANMASI İÇİN YARDIM ETTİ

02 Şubat 2021 tarihinde 38 hafta 2 günlük olarak doğan Uzay bebek F.D’nin eski eşi adına nüfusa kaydedildi.

Eşinden boşanmak için Hacı Sabancı’dan yardım isteyen ve avukat bulmasını talep eden F.D’ye Sabancı, avukatı kendisinin bulmasını söylediğini ancak vekalet ücretini ödemeyi taahhüt ettiğini ifade etti.

Dava dosyasındaki bilgilere göre Hacı Sabancı, F.D’nin hesabına N.S isimli şahıs üzerinden çeşitli tarihlerde para gönderdi.

21 Mayıs tarihinde eşi ile ayrı yaşayan F.D, Hacı Sabancı’nın mesaj atıp davet etmesi üzerine onun evine gittiği kaydedildi.

İlişkileri boyunca genel olarak korunmadan cinsel birliktelik yaşayan tarafların o gece de aynı şekilde birliktelik yaşadıkları F.D’nin avukatı tarafından dosyaya kaydedildi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI MAHKEMEYE SUNULMUŞTU

Konuyla ilgili Hacı Sabancı ve FD. arasındaki WhatsApp yazışmaları da mahkemeye sunuldu.

Mahkemeye sunulan WhatsApp yazışmalarında F.D ile Hacı Sabancı arasında yapıldığı iddia edilen görüşmeler şöyle:

21 Mayıs 2020

Hacı Sabancı: Nerdesin?

F.D: Evdeyim canım.

H.S: Gelir misin.

F.D: Gelirim, yarım saate çıkarım olur mu?

H.S: Tamam saat 22.30’da gel.

F.D: Tamam süper.

H.S: 1.5 saate çık.

F.D: Tamam.

H.S: Bekliyorum ne giyeceksin.

F.D: Ne giymemi istersin.

F.D: Bunu düşünüyorum hayatım (Elbise görseli)

H.S: Çok iyi.

F.D: Ay beğenmene çok sevindim.

H.S: 1 saate gel.

F.D: Tamam.

H.S: Yola çıkınca yaz.

F.D: Tamam.

H.S: Müsaitim bekliyorum nerdesin.

F.D: Taksi bekliyorum canım.

H.S: Binince yaz.

F.D: Çıktım canım. Konum atar mısın.

H.S: Sen konum atsana bakayım.

F.D: E-5’e çıkayım şimdi.

H.S: Ne içersin ne hazırlayayım viski?