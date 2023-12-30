Nazlı Sabancı'dan yılbaşı pozu geldi: "Kocamla..." Eylül ayında ilk çocuğunu kucağına alan Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı'yla olan pozunu, "Kocam" notuyla paylaştı.

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Uzun süredir aşk yaşadığı Hacı Sabancı'yla evlenen Nazlı Sabancı, anne oldu.

Eylül ayında ilk kez anne-baba olan çift kızlarına, Arzu Alara adını koydu.

Kayınvalidesinin adını kızına veren Nazlı Sabancı, yılbaşı öncesi ailesiyle evde buluştu.

Yeni yıl öncesi ilk kare

İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çiftten Nazlı Sabancı, 408 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından eşi Hacı Sabancı ile yılbaşı ağacının önünde çekilen karelerini paylaştı.

Gönderisine "Kocamla" yazarak kalp emojisi ekleyen sosyetik güzele, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ayrıca yılbaşı ağacına asılan "A" harfi de dikkati çekti.