Nebahat Çehre, bikinili görüntülendi Yaz sezonuna Kuşadası’nda start veren yılların oyuncusu Nebahat Çehre, fit görüntüsüyle adeta genç kızlara taş çıkardı.

ensonhaber.com

Aşk-ı Memnu’daki “Firdevs Hanım” karakteri ile hafızalarda derin bir iz bırakan oyuncu Nebahat Çehre, tatil moduna geçti.

Bikinili yakalandı

Sezonu Kuşadası’nda açan ünlü oyuncu, bikinili görüntülendi.

Arkadaşları ile keyif yapan 79 yaşındaki oyuncu, fit vücuduyla adeta genç kızlara nispet yaptı.

Kusursuz fiziğini sergiledi

Sabahın erken saatlerinde denize giren ve ardından güneşlenen Çehre, siyah bikinisi ile dikkat çekti.

Zayıflama uzmanı ile çalışarak kusursuz fiziğini koruyan oyuncu, sosyal medyada da gündem oldu.

"Yaşlanmayan dünyalı"

Birçok kullanıcı Çehre için “Yaşlanmayan dünyalı”, "Alıcılarınızla oynamayın" şeklinde yorumlar yaptı.