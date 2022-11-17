Nebahat Çehre: Güzellik yarışmasına katılmam hataydı

Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre, yıllar önce katıldığı güzellik yarışmasının hata olduğunu söyledi.

Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i olarak hafızalara kazınan usta oyunca Nebahat Çehre, 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' porogramının önceki akşam konuğu oldu. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan 78 yaşındaki Çehre, şöhret yolculuğundan bahsetti.

"Bilinçsizlik"

1960'ta Türkiye Güzeli seçilen Nebahat Çehre, yarışma katılma süreciyle ilgili şunları aktardı: "15 yaşındaydım, benden iki yaş büyük bir arkadaşım katılacaktı, başvuru için beraber gittik. Orada 'siz de katılın' dediler. Annem de güzellere çok meraklıydı. Anneme sordum, 'Çok ufaksın ama istiyorsan seçmelere gir' dedi. Bilinçsizlikti, bence çok yanlıştı. Güzellik kavramını bilmiyordum, çocuk sayılırdım yani."





"127 filmde rol aldım"

Çehre, beyazperde serüveni hakkında ise, "İki sene boyunca sinema tekliflerini kabul etmedim. Taksim Sarayı'nda bir mimarın yanında sekreterlik yaptım, ardından da Çocuk Tiyatrosu'na başladım. Dostlar arasından bir menajer çıktı. 'Neden sinemaya başlamıyorsun?' dedi. Bir filme başladım şımarık bir salon kızını oynuyordum, rolü yarıda bıraktım. Bilinçsiz bir oyuncu ne yaparsa, 'Ben zengin şımarık bir çocuğu değilim' dedim, özleştirmiştim kendimi. Sonra bir avukatlık rolü çıktı. Üvey babam da avukattı. 'Kanun Kanundur' filmiyle sinemaya başladım. 127 filmde rol aldım." dedi.

"Yılmaz'ı ben ayarladım"

Eski eşi Yılmaz Güney hakkında konuşan Çehre, "Yılmaz'ı ben ayarladım. (Gülüyor) Çok yakışıklık bir adamdı. Sinemadaki karakteriyle alakası yok. Disiplin, oyunculuk ve hayata bakış açısından bana çok katkısı oldu. Müthiş disiplinliydi, bende o kadar yer etti ki setlere ben disipline koymak istiyorum, antipatik oluyorum. (Gülüyor) Yılmaz çok ince ruhlu bir insandı. Eve bir gün çiçeksiz eve gelmemiştir. İç dünyası başka, dışa vuruşu bambaşka oluyordu." ifadelerini kullandı.

"Değişik karakter istiyorum"

"Haziran Gecesi", "Aşk-ı Memnu" ve "Muhteşem Yüzyıl" dizilerinde rol alan usta oyuncu, "Üç diziyi ayırt edemiyorum. Artık değişik karakter oynamak istiyorum. Kalıplaştım. Gelen teklifler salon kadınını istiyorlar. Farklı bir rol bekliyorum. Bazı hikayelerde kendimi bulamıyorum. Aynı karakterleri oynamak istemiyorum." diye konuştu.

Geçmişe yönelik pişmanlıklarından da bahseden Çehre, "Haldun Dormen, Hisseli Harikalar Kumpanyası oyunu için teklifte bulunmuştu ama kabul etmemiştim, cesaret edemedim oynamak için pişman oldum." ifadelerini kullandı.