Nebahat Çehre kuralları Türkiye'nin yaşlanmayan kadınlarından 79 yaşındaki Nebahat Çehre, kurallarını sıraladı.

ensonhaber.com

Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i olarak hafızalara kazınan ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncu Nebahat Çehre, son verdiği röportajla sosyal medyanın gündeminde yerini aldı.

"Benim kurallarım var"

Her projeyi kabul etmediğini söyleyen usta oyuncu, "Benim kurallarım var." dedi.

Kariyerindeki kuralları açıklayan Çehre, şöyle konuştu:

"Resti çektim"

"Prensip olarak öpüşmüyorum ve aynı yatağa girmiyorum. Bu kuralı alma sebebim var. Çünkü bizim izleyicimiz belli bir yaştan sonra seni yatakta görmek istemiyor. Aşk-ı Memnu'da bana genç sevgili rolü yazılacaktı, 'Bırakırım işi' diye resti çektim. 'Bunu yaparsanız hikayeniz mahvolur dizinin seviyesiniz düşürmeyin' dedim. O hırslı karakteri ben zarafet haline soktum.

"Yeşilçam'da öpüştüm"

Yeşilçam'da öpüşmem kanunu yapmadım. Spot ışıklarıyla 50 kişinin içinde duygusal bir şey olmuyor zaten."