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Nebahat Çehre'nin davet tarzı gündem oldu! Görenler hayran kaldı

Nebahat Çehre'nin davet tarzı gündem oldu! Görenler hayran kaldı Önceki akşam bir defileye katılan usta oyuncu Nebahat Çehre, güzelliğiyle hayran bırakmaya devam ediyor.