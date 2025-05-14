Nebahat Çehre'nin davet tarzı gündem oldu! Görenler hayran kaldı

Haber Merkezi
Fenomen yapımlardan Aşk-ı Memnu dizisindeki Firdevs rolüyle hafızalarda kalan Nebahat Çehre, her hareketiyle dikkat çekmeye devam ediyor.
Güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam eden ünlü isim, önceki akşam bir davete katıldı. Çehre, açıklamaları ve şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti.
Hakan Yıldırım'ın defilesine katılan Nebahat Çehre, İspanyol paça pantolon ve blazer ceket tercih etti.
Yıllara meydan okuyan fiziği ve zarafetiyle adından söz ettiren Çehre, 81 yaşında olmasına rağmen büyüledi.
"AİLEMLE MUTLUYUM"
Aşk hayatıyla ilgili konuşan Çehre, "Artık yok. Ailemle çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
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