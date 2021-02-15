Necati Şaşmaz beraat etti

22 yıla kadar hapsi istenen Necati Şaşmaz, suçsuz bulundu.

Boşanma mahkemeleri süren eşi Nagehan Şaşmaz'ın konuşmalarını habersiz olarak 11 defa telefonuna kaydettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Necati Şaşmaz tüm suçlamalardan ayrı ayrı beraat etti.

DURUŞMAYA GİTMEDİLER

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz katılmadı. Duruşmada taraf avukatları yer aldı. Nagehan Şaşmaz'ın avukatı sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek Necati Şaşmaz'ın beraat etmesini istedi.

TÜM SUÇLAMALARDAN BERAAT ETTİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, "Haberleşmenin gizliliğini ihlal ve kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "Gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi" ve "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme" suçundan yargılanan Necati Şaşmaz hakkında suç unsurları oluşmadığına kanaat getirerek, tüm suçlardan ayrı ayrı beraat etmesine karar verdi.