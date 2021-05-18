Euro
10.1052
-0.04%
Dolar
8.3125
0.01%
Altın
499.68
0.15%
Borsa
1.454
0.9%
Bitcoin
370.671
-6.26%
EXEN Coin
40.00
2.85%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 19 C

    Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı

    Oyuncu Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz'ın boşanma davasında, mahkeme tarafları eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi.
    • DHA
    • 18.05.2021 - 02:22
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 03:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı

    Oyuncu Necati Şaşmaz ile eşi Nagehan Şaşmaz çekişmeli boşanma davasında karar verildi.

    Mahkeme, tarafların maddi ve manevi tazminatlarını reddederken, çocukların velayetini anne Nagehan Şaşmaz'a verdi.

    Mahkeme kararıyla Necati Şaşmaz iki çocuğu için aylık toplam 16 bin TL nafaka ödeyecek.

    TAZMİNAT TALEPLERİ REDDEDİLDİ

    Anadolu 2. Aile Mahkemesi’ndeki duruşmaya taraflar katılmazken, davacı-karşı davalı avukatları yer aldı. Davayı karara bağlayan mahkeme,  tarafların boşanmasına karar verdi.

    Tarafların müşterek çocuklarının velayetinin anneye verilmesine karar veren mahkeme, çocukların ebeveynlerin ortak kararı olmadığı sürece herhangi bir ebeveyn tarafından yurt dışına çıkarılmamasına hükmetti. Mahkeme tarafların eşit kusurlu olduğuna kanaat getirerek tarafların maddi-manevi tazminat taleplerini reddetti.

    Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı #1

    NECATİ ŞAŞMAZ ÇOCUKLARINA AYLIK 16 BİN TL NAFAKA ÖDEYECEK

    Mahkeme, tarafların dosyaya yansıyan ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alarak, davalı-karşı davacı Nagehan Şaşmaz’ın yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, Necati Şaşmaz'ın iki çocuğu için ayda toplam 16 bin lira nafaka ödenmesine karar verdi.

    Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı #2

    NE OLMUŞTU?

    2012 yılında hayatlarını birleştiren Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz 2019 yılında birbirlerine karşılıklı boşanma davası açmıştı. Dava dilekçesinde, Necati Şaşmaz 10 milyon lira tazminat ve çocukların velayetini isterken, Nagehan Şaşmaz psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü öne sürerek 20 milyon lira tazminat ile kendisi ve 2 oğlu için toplam 60 bin lira aylık nafaka talebinde bulunmuştu. Ayrıca boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz’ın konuşmalarını habersiz olarak 11 defa telefona kaydettiği iddiasıyla asliye ceza mahkemesinde yargılanan Necati Şaşmaz, üzerine atılı tüm suçlamalardan beraat etmişti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir