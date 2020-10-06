Necati Şaşmaz’a 12 yıla kadar hapis istemi

Necati Şaşmaz’a 12 yıla kadar hapis istemi

Necati Şaşmaz ile 2012’de evlendiği Nagehan Şaşmaz, geçen yıl karşılıklı boşanma davası açmıştı.

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, eşi Nagehan Şaşmaz'ın ses kayıtlarını ve WhatsApp yazışmalarını illegal yollardan ele geçirip boşanma davasında delil olarak sunmakla suçlanıyor.

11 ayrı ses kaydı ve WhatsApp yazışmalarının ‘evlilik birliği içinde kendisine haber verilmeden kayıt altına alındığını’ belirten Nagehan Şaşmaz, avukatları aracılığıyla şikayetçi oldu.

UZLAŞMA YOK

Nagehan Şaşmaz’ın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Necati Şaşmaz, verdiği ifadede kayıt ve yazışmaları eşinin bilgisi doğrultusunda aldığını söyledi. Savcılık, suçların uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek uzlaştırma müessesini devreye soktu, ancak taraflar uzlaşmadı.

12 YIL HAPİS İSTEMİ

Savcılık, Necati Şaşmaz hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ ve ‘zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliği ihlali’ suçlarından iddianame düzenledi. Hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen Şaşmaz’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.