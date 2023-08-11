Necati Şaşmaz'dan yeni fotoğraf Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Necip Fazıl Belge Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ı ziyaret etti. Belge'nin ziyaretten yayınladığı kare sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com Kurtlar Vadisi dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz aylarda hac fotoğraflarıyla gündeme gelmişti. Hac sonrası takke takarak yeni imaj yaptığı halleriyle dikkat çeken Necati Şaşmaz'ın son hali de gündem oldu. Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda 2020 yılında birinci olan Necip Fazıl Belge, Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'la buluştu. Son haline yorum yağdı Son olarak 2017 yılında Kurtlar Vadisi Vatan filminde rol alan Necati Şaşmaz'ın son hali sosyal medyada hızlıca yayıldı. Şaşmaz'ın son haline yorum yağdı. Ünlü oyuncuya en çok "Çökmüşssün abi" yorumu geldi.