Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncusu Necati Şaşmaz'ın hacca gittiği görüldü.

ensonhaber.com

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

Öyle ki Şaşmaz, en son 2017 yılında Kurtlar Vadisi Vatan filminde rol almıştı.

2022'nin Kasım ayında katıldığı programda uzun süredir konuşulan 'Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak' iddialarına da açıklık getiren oyuncu, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" diyerek sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Uzun süredir ekranlarda yok

Şaşmaz, bu açıklamasının ardından sakin bir hayat sürmeye devam etti.

Bir yandan senaristler yeni dizi hazırlık yaparken diğer yandan da Necati Şaşmaz'ın son hali sosyal medyaya yansıdı.

Hacca gitti

Ekranlardan uzak oyuncunun hacca gittiği görüldü.

Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda yaşlandığı görülen Necati Şaşmaz'ın hac fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.