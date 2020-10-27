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    Necip Memili: Babalık dediğin emek ister

    Geçtiğimiz aylarda baba olan oyuncu Necip Memili, kızı Asya ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 07:14
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    Necip Memili: Babalık dediğin emek ister

    Fenomen dizisi "Çukur"da 'Cumali' karakterini canlandıran Necip Memili, geçtiğimiz aylarda baba oldu.

    40 yaşındaki Memili, yaklaşık üç aylık olan kızı Asya ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

    "BABALIK"

    Memili, paylaşımına "Babalık dediğin emek ister, sevgi ister, biberon ile doyurmayı gerektirir" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşıma takipçilerinden beğeni ve "Maşallah" yorumu yağdı.

    Necip Memili: Babalık dediğin emek ister #1

    Necip Memili: Babalık dediğin emek ister #2

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