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    Necip Memili: Burunlarımızı tokuşturmayı seviyoruz

    Geçtiğimiz aylarda baba olan oyuncu Necip Memili, kızı Asya ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 07:56
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    Necip Memili: Burunlarımızı tokuşturmayı seviyoruz

    Ünlü oyuncu Necip Memili, geçtiğimiz aylarda baba oldu.

    40 yaşındaki Memili, yaklaşık dört aylık olan kızı Asya ile birlikte çekilen karesini Instagram hesabından paylaştı.

    BEĞENİ YAĞDI

    Memili'nin "Ben ne yapayım? Bu kız ile burunlarımızı tokuşturmayı seviyoruz" notunu düştüğü paylaşıma takipçilerinden beğeni ve "Maşallah" yorumu yağdı.

    Necip Memili: Burunlarımızı tokuşturmayı seviyoruz #1

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