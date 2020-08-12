Necip Memili, kızıyla poz verdi

Oyuncu Necip Memili, kızının yüzünü gösterdi.

Çukur'un Cumali'si Necip Memili, geçtiğimiz temmuz ayında baba oldu.

Bugüne kadar kızının yüzünü göstermeyen oyuncu, kural bozdu.

"BAKIN ORTAYA NE ÇIKTI"

Memili, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Annesinin güzelliğine benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.

Memili'nin kızıyla olan fotoğrafı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.