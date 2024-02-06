Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, annesini paylaştı! "İşte Yeşilçam güzeli" Sosyal medyada Yeşilçam’ın güzelleri gündemden düşmüyor. Şimdi de Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, annesi Necla Nazır'ın son halini paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımına yorum yağdı.

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Geçtiğimiz günlerde, sosyal medyada Gülşen Bubikoğlu, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Müjde Ar gibi isimlerin de aralarında bulunduğu “Hangisi daha güzel?” anketi yapıldı.

Herkesin beğendiği isimler farklı olunca bu anket sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Sonrası bir döneme damga vuran isimler konuşulmaya başlandı.

Necla Nazır yok

Necla Nazır’ın listede yer almaması sonrası kızı Tuğçe Tayfur, dayanamadı ve annesini hatırlatmak için bir paylaşımda bulundu.

"Gülşen Hanım ikinci oldu"

Tuğçe Tayfur, annesi Necla Nazır’ın birinci olduğu yarışmada Gülşen Bubikoğlu’nun ikinci olduğunu söyleyerek "Biri Yeşilçam güzellerinden mi bahsediyor?1973 yılı 365 hanımefendinin içinden birinci seçilen Necla Nazır der susarım. Bu arada yarışmada Gülşen Hanım ikinci oldu.” dedi.