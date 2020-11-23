Nedim Saban, boynuna virüssavar takıyor

Nedim Saban, koronavirüsten korunmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Oyuncu ve yönetmen Nedim Saban, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Koronavirüse karşı kendisini korumak isteyen oyuncu ilginç bir yönteme başvurdu.

"VİRÜSLER BANA YAKLAŞAMAZ"

Boynuna içi sıvı dolu plastik bir tüp asan ünlü tiyatrocu, muhabirlerin soruları üzerine "Böyle bbir şey aldım. Bu sıvı sayesinde virüsler 7 metreden fazla yaklaşamıyor" ifadelerini kullandı.