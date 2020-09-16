Nefise Karatay: En önemli şey aile

Nefise Karatay: En önemli şey aile

Eski manken ve sunucu Nefise Kartay, evlendikten sonra mesleğini neden bıraktığını açıkladı.

Evlendikten sonra podyumları bırakan Nefise Karatay, hayattaki en değerli şeyin aile olduğunu söyledi.

Eşi Yusuf Day ve kızı Mia ile tatilde olan Karatay, sektörden uzaklaşmasını şu sözlerle anlattı:

"GERÇEK BAŞARI"

“Elbette ki kariyer, iş, çalışmak ve üretmek çok önemli olmazsa olmazım ama bence hayattaki gerçek başarı mutlu bir aileye sahip olmak” ifadelerini kullandı.