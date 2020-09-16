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- Nefise Karatay: En önemli şey aile
Nefise Karatay: En önemli şey aile
Eski manken ve sunucu Nefise Kartay, evlendikten sonra mesleğini neden bıraktığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 16.09.2020 - 07:08
Evlendikten sonra podyumları bırakan Nefise Karatay, hayattaki en değerli şeyin aile olduğunu söyledi.
Eşi Yusuf Day ve kızı Mia ile tatilde olan Karatay, sektörden uzaklaşmasını şu sözlerle anlattı:
"GERÇEK BAŞARI"
“Elbette ki kariyer, iş, çalışmak ve üretmek çok önemli olmazsa olmazım ama bence hayattaki gerçek başarı mutlu bir aileye sahip olmak” ifadelerini kullandı.