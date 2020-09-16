Dolar
7.4835
-0.0854%
Euro
8.8731
-0.0281%
Altın
1961.58
0.3817%
Borsa
1111.24
0%
G. Altın
471.966
0.2502%
Bitcoin
80840.11
-1.4353%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Nefise Karatay: En önemli şey aile

    Eski manken ve sunucu Nefise Kartay, evlendikten sonra mesleğini neden bıraktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2020 - 07:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Nefise Karatay: En önemli şey aile

    Evlendikten sonra podyumları bırakan Nefise Karatay, hayattaki en değerli şeyin aile olduğunu söyledi.

    Eşi Yusuf Day ve kızı Mia ile tatilde olan Karatay, sektörden uzaklaşmasını şu sözlerle anlattı:

    "GERÇEK BAŞARI"

    “Elbette ki kariyer, iş, çalışmak ve üretmek çok önemli olmazsa olmazım ama bence hayattaki gerçek başarı mutlu bir aileye sahip olmak” ifadelerini kullandı.

    Nefise Karatay: En önemli şey aile #1

     

    Nefise Karatay: En önemli şey aile #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir