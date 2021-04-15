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    Nefise Karatay: Eşimle ilişkimiz kök saldı

    Eski manken Nefise Karatay, aile saadetinden bahsetti.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2021 - 08:08
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    Nefise Karatay: Eşimle ilişkimiz kök saldı

    2012’de iş insanı Yusuf Day ile nikah masasına oturan Nefise Karatay, bir dergiye röportaj verdi.

    Bir dönem boşanmanın eşiğine gelen Karatay, evliliği hakkında konuştu.

    "ÇOCUK OLUNCA DEĞİŞTİK"

    Çok mutlu olduğunu söyleyen eski manken, “Çocuğumuz olunca tüm önceliklerimiz değişti. Yusuf ile ilişkimiz daha bir kök saldı. Kızımız, eşim ile aramızda müthiş bir bağ oluşturdu” dedi.

    Nefise Karatay: Eşimle ilişkimiz kök saldı #1

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