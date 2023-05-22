Nefise Karatay havuz başında poz verdi Eski manken Nefise Karatay havuz başından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

ensonhaber.com

Eski oyuncu, manken ve sunucu Nefise Karatay sosyal medyada oldukça aktif bir isim.

Bir döneme damga vuran eski manken, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti.

Anne olduktan sonra kariyerini bitirdi

Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Nefise Karatay son olarak havuz başında poz verdi. Karatay, paylaşımını takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Bir döneme Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı ilişki ve verdiği pozlarla damga vuran eski manken yıllara adeta meydan okuyor.