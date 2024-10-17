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Nefise Karatay kendisine en çok gelen mesajı açıkladı! "Sen de yaşlandım"

Nefise Karatay kendisine en çok gelen mesajı açıkladı! "Sen de yaşlandım" Bir dönemin en popüler isimlerinden manken ve sunucu Nefise Karatay, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada kendisine en çok gelen soruyu açıklayan Karatay, bir de cevap verdi.