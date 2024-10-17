Yıllar önce Mehmet Ali Erbil ile verdiği çıplak pozlarla hafızalara kazınan manken Nefise Karatay, Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Yıllara meydan okuyan 48 yaşındaki Nefise Karatay, sosyal medyada aldığı mesajları açıkladı.
"SİZ DE YAŞLANDINIZ"
Sosyal medyada sık sık fit haliyle pozlar veren ve hayatından sporu eksik etmeyen Nefise Karatay, kendisine sık sık "Siz de yaşlandınız" mesajı geldiğini açıkladı.
"İNŞALLAH 80-90 OLURUM"
Karatay "Çok şükür inşallah daha da yaşlanırım. 80-90'lı yaşları sağlıklı görebilmek ne büyük şans." dedi.
2 ÖĞÜN BESLENİYOR
Nefise Karatay, spor yapıp 2 öğün beslenerek yıllara meydan okuyor ve formunu koruyor.
1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirdi.
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