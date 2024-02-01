Nefise Karatay kızıyla poz verdi! Maya'lı karelere beğeni yağdı

ensonhaber.com
Bir dönem verdiği pozlarla hafızalara kazınan eski manken Nefise Karatay, adeta yıllara meydan okuyor.
Evlenince kariyerine son verdi
2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenen Nefise Karatay 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti.
Kızını büyüttü
Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.
1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay son olarak kızı Maya ile kayak tatiline çıktı.
Aynı annesi
Nefise Karatay'ın kızı Maya’nın annesine benzerliği dikkat çekti.
Şimdiden annesinin tahtına aday gösterilen Maya’ya takipçilerden yorum yağdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış