Nefise Karatay kusursuz fiziğinin sırrını paylaştı Eski manken sunucu Nefise Karatay, yıllara meydan okuyan fiziğini paylaştı.

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Bir dönem aşk yaşadığı ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile verdiği çıplak pozlarla hafızalara kazınan manken Nefise Karatay, yıllara adeta meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekiyor.

2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile evlenen ve bir çocuk sahibi olan Karatay, son olarak spor yaptığı anları paylaştı. da verdi.

Eski manken, son olarak spor yaptığı anları paylaştı. Kaslarını sergileyen Karatay, fit görünümünün sırrını da verdi.

Fit vücut sırrı

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen Karatay, paylaşımına "Yaz tatilinin ardından kaldığımız yerden spora devam. Haftada üç gün fitness iki gün kardiyo yapıyorum." dedi.