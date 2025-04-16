Nefise Karatay sevgilisiyle tatile çıktı! Fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu

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Survivor All Star'ın dikkat çeken yarışmacılarından Nefise Karatay, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

BERNA İDDİASI KIZDRIMIŞTI

Karatay, yarışmanın ardından Berna ile hakkında çıkan ilişki dedikodularına çok sinirlenmişti.

"EŞCİNSEL DEĞİLİM"

Nefise Karatay katıldığı bir programda, cinsel yönelimine dair açıklama yapmış ve 'Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim, böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim.' demişti.

AŞIK OLDU

Survivor Nefise sonunda aradığı aşkı buldu. İtalya'ya tatile giden Nefise Karatay, tatildeyken aşkını ilan etti. Sevgilisiyle pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü isim, karelerine kırmızı kalp emojisi koydu.