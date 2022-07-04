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    Nefise Karatay'ın 4 yıla kadar hapsi isteniyor

    Yarı çıplak masaj sırasında iş insanına yakalanan Nefise Karatay, mahkemelik oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 08:45
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    Nefise Karatay'ın 4 yıla kadar hapsi isteniyor

    Eski manken Nefise Karatay, Ortaköy'deki bir masaj salonunda kavgaya karıştı.

    Nefise Karatay masaj salonunda yarı çıplak masaj yaptırırken odaya iş insanı Tolga Balta izinsiz girdi ve ikili arasında tartışma çıktı.

    "Kapıyı çaldık"

    Sıranın kendisinde olduğunu söyleyen Balta, "Ben masaj yaptırmaya geldim, buradan çıkın" şeklinde konuştu. İfadesi alınan Balta, masaj odasının kapısını çaldığını, içeriden bir ses gelmeyince nişanlısının kapıyı açtığını söyledi.

    Tolga Balta, Karatay'a hakaret içerikli sözler sarf etmediğini de iddia etti. İş insanı, aksine eski mankenin kendisine ve nişanlısına kötü sözler yönelttiğini savundu.

    Nefise Karatay ın 4 yıla kadar hapsi isteniyor #1

    "Ben Nefise Karatay'ım"

    Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada masör olaya tanıklık etti. Tanık Kevser G., olay sırasında içeride bulunan kişinin "Ben Nefise Karatay'ım çıkmıyorum, saatinde gelseydiniz, s... gidin. Görürsünüz gününüzü" şeklinde bağırdığını beyan etti.

    Uzlaşmak istemedi

    Sabah'ta yer alan habere göre; iş insanı ünlü isimle uzlaşmayı da reddetti. Tanık beyanı sonrası savcılık tarafından Nefise Karatay hakkında, hakaret ve tehdit suçlarından dava açıldı. Mankenin 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

    Nefise Karatay ın 4 yıla kadar hapsi isteniyor #2


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