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    Nefise Karatay'ın acı günü

    Uzun süredir ekranlardan uzak olan 1997 Türkiye Güzeli Nefise Karatay'ın, kuzeni hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 12:40
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    Nefise Karatay'ın acı günü

    2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile dünyaevine giren, 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getiren Nefise Karatay, mesleğini bırakmıştı.

    Maya'nın doğumundan sonra kariyerine ara veren ve tüm ilgisini ailesine yönelten eski manken ve sunucu, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiriyor.

    SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

    Karatay'dan bu kez acı haber geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden halasının oğlunu kaybettiğini duyurarak acı haberini takipçileri ile paylaştı.

    "ÇOK ERKEN BİR KAYIP"

    Nefise Karatay, kuzeninin fotoğrafına; “Çok üzgünüm. Yine çok erken bir kayıp yaşıyoruz ailemizde… Mekanın cennet olsun Oktay ağabeyciğim. Çok ani bir kayıp, şoktayız. Hala bilinen bir hastalığı da yoktu.” notunu düştü.

    Nefise Karatay ın acı günü #1

    Nefise Karatay ın acı günü #2

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