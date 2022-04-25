Petrol
102.05
-3.86%
Euro
15.85
-0.45%
Dolar
14.77
0.17%
Altın
909.56
-0.67%
Borsa
2473
0.00%
Bitcoin
578.216
-1.92%
BTXN Coin
21.87
-14.20%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Nehir Erdoğan: Renan şehir efsanesi

    Nehir Erdoğan, Renan Kaleli ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nehir Erdoğan: Renan şehir efsanesi

    Rol aldığı "Sana Söz" dizisinin 7 bölüm sürmesiyle ekranlara yeniden veda eden ünlü oyuncu Nehir Erdoğan önceki gece aralarında Nişantaşı'nda buluştuğu dostlarıyla bir mekanda hasret giderdi.

    Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir sinema filmi ile beyaz perdede olacağını, çekimlerine yazın başlanacağını söyledi.

    İlişki yok

    Ünlü oyuncu, gazetecilerin "Renan Kaleli ile ilişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "Arkadaşlar, bir şehir efsanesidir aldı başını gidiyor. Renan sevgilim değil, arkadaşım. Hiçbir zaman birlikte olmadık. Bu haberleri her okuduğumda kahkaha atıyorum."

    Nehir Erdoğan: Renan şehir efsanesi #1


    İlginizi Çekebilir

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Burcu Esmersoy'dan evlilik açıklaması
    Magazin

    Burcu Esmersoy'dan evlilik açıklaması

    Çeşme'de bayram tatilinin bir gecesi bin lira
    Seyahat

    Çeşme'de bayram tatilinin bir gecesi bin lira

    Görüş Bildir