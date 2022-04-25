Nehir Erdoğan: Renan şehir efsanesi

Nehir Erdoğan, Renan Kaleli ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı.

Rol aldığı "Sana Söz" dizisinin 7 bölüm sürmesiyle ekranlara yeniden veda eden ünlü oyuncu Nehir Erdoğan önceki gece aralarında Nişantaşı'nda buluştuğu dostlarıyla bir mekanda hasret giderdi.

Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir sinema filmi ile beyaz perdede olacağını, çekimlerine yazın başlanacağını söyledi.

İlişki yok

Ünlü oyuncu, gazetecilerin "Renan Kaleli ile ilişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "Arkadaşlar, bir şehir efsanesidir aldı başını gidiyor. Renan sevgilim değil, arkadaşım. Hiçbir zaman birlikte olmadık. Bu haberleri her okuduğumda kahkaha atıyorum."