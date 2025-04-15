Nehir Erdoğan 16 yıl sonra Mardin'de aynı pozu verdi

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Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

2009'DA GİTMİŞTİ

2009 yılında bir proje için bulunduğu Mardin’i yıllar sonra yeniden ziyaret eden Erdoğan, aynı mekânlarda yeniden poz verdi.

"YILDIZLAR BAKİ"

Oyuncu Nehir Erdoğan, sosyal medya hesabından 2009 ve 2025 yıllarına ait Mardin ziyaretlerinden kareleri yan yana paylaştı. Gönderisine Nova Norda'nın 'Varım' şarkısından, "Dedim ki bak, yıldızlar bâkî, sınırlar hayâlî; aramıyorum" alıntısını ekledi.