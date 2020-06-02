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    Nehir Erdoğan'ın dağınıklığı

    Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, dağınık halini sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2020 - 07:46
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    Nehir Erdoğan'ın dağınıklığı

    Koronavirüs salgını sebebiyle evdeki çalışanlarını yollayan ünlü isimleri en çok ev işleri yordu.

    ‘Benim Adım Melek' dizisinde rol olan Nehir Erdoğan, çekimler için Gaziantep’ten döndü. Ev işlerinde ipin uçunu kaçıran oyuncu, evdeki son durumu Instagram hesabından paylaştı.

    "SIKILDIM"

    Evinin darmadağın halini paylaşan Nehir Erdoğan, “Kesinlikle mükemmel değilim” diyerek öz eleştiri yaptı.

    Kıyafetlerinin içinde kaybolan ve bir müddet sonra temizliği bırakan Erdoğan, "Sıkıldım, dağınık kalsın" sözleriyle dikkat çekti. Erdoğan, odayı öyle bırakıp yoga yapmaya başladı.

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