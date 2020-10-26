Nejat Alp kimdir, nereli? Nejat Alp şarkıları nelerdir?

Demet ve Alişan ile sabah sabah programına konuk olan Taverna müziğinin sevilen isimlerinden Nejat Alp hakkında merak edilenler...

İstanbul'dan taşınıp Bodrum'a yerleşen taverna müziğinin önde gelen ismi Nejat Alp, şehrin kalabalığından uzak bir şekilde hayatını sürdürüyor. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen sanatçı Demet Akalın ve Alişan'ın programına konuk oluyor. "Arkadaşım" şarkısıyla milyonların diline dolanan Nejat Alp kimdir, kaç yaşındadır?

NEJAT ALP KİMDİR?

Nejat Alp 1952 yılında İstanbul Süleymaniye’de dünyaya gelmiştir. Akrep burcudur.

İlköğretim eğitimini, Cerrahpaşa Deneme İlkokulunda tamamlamış ardından, Özel İstanbul Koleji’nde Orta ve Lise tahsilini tamamlamıştır. Üniversite eğitimine aile sorunları nedeni ile devam edemeyen usta sanatçı Lise eğitiminin ardından, emlakçılık ve balıkçılık gibi mesleklerle uğraşmıştır. Ayrıca bir süre dayısının yanında çalışmış bu çalıştığı süre içerisinde Mavi Yıldızlar adlı bir müzik grubu ile tanışarak müzik dünyasına giriş yapmıştır.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan usta sanatçı Nejat Alp aslen Artvin, Hopa’lıdır. Babası Necmettin Alp Hopa, annesi Perihan Hanım ise Ayvalık doğumludur.

2017 yılına kadar yaşantısını İstanbul’da sürdürmüş, ardından eşi Dilek Hanım ile Bodrum’a yerleştiği açıklanmıştır.

NEJAT ALP ŞARKILARI, ALBÜMLERİ