Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Sinema dünyasının ünlü ismi Nejat İşler yine alkol tüketimiyle gündemde...

Sık sık aşırı alkollü görüntüleri kamuoyuna yansıyan İşler, bu kez Beyoğlu Asmalımescit’te kameralara yakalandı.

Arkadaşları ile alkol alan İşler, mekanın bahçesinde eğlendi.

GARSONU TOKATLADI

tv100 Magazin Hattı'ndan İsmail Şen'in haberine göre; alkolü fazla kaçıran ünlü oyuncu, bu sırada yanına gelen bir garsonu tokatladı.

Tokat yiyen garson neye uğradığını anlamaya çalışırken, İşler'in arkadaşları da şaşkınlığını gizleyemedi.

ÖZÜR DİLERKEN YERE YIĞILDI

Nejat İşler, daha sonra attığı tokattan pişman olarak garsonun yanına gitti. Garsondan özür dileyen İşler'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Kameraların kayıtta olduğu sıralarda İşler, garsondan özür dilerken bir anda yere yığıldı.

Aşırı alkolden ayakta duracak hali kalmayan İşler, arkadaşlarının kolunda sendeleyerek olay yerinden uzaklaştı.



