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    Nejat İşler, alkollü görüntülendi

    Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, basın mensuplarına küfredip el hareketi yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 09:47
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 11:00
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    Nejat İşler, alkollü görüntülendi

    Yıllar önce 3 ay yoğun bakımda yatan ve alkol tüketmesi yasaklanan oyuncu Nejat İşler, önceki akşam Asmalımescit'de Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Uluç Bayraktar ile görüntülendi.

    ALKOLÜN DOZU KAÇTI

    Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, mekan kapısında kendisini görüntüleyen muhabirlere küfürler etti.

    AYAKTA ZOR DURDU

    Gecenin ilerleyen saatinde mekandan ayrılmak isteyen İşler, Kocaoğlu'nun omzuna tutunarak kendilerine çağrılan taksiye doğru yürürken ayakta güçlükle durdu.

    Taksiye binerken küfürler eden İşler, bindiği arabanın camını açarak görüntü alanlara orta parmak yaparak kahkaha attı.

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