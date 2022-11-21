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    Nejat İşler, gecelerde

    Nejat İşler, önceki akşam Asmalımescit’te bulunan bir mekâna tek başına geldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 08:32
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 09:06
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    Nejat İşler, gecelerde

    Komedi ve aksiyon konulu "Tamirhane" adlı filmde rol alan usta oyuncu Nejat İşler, öncek gün Asmalımescit’teki bir mekanda görüntülendi.

    Nejat'tan özel ilgi

    Gece boyunca etrafını saran güzellerle teker teker ilgilenen Nejat İşler'in samimi halleri objektiflere takıldı. Görüntülendiğini fark eden oyuncu, yanındaki kızları gönderip mekanı tek başına terk etti.

    50 yaşındaki Nejat İşler, 2014 yılında septik şok geçirmiş ve ölümle burun buruna gelmişti.

    Ayak ve el parmak uçları kesilen oyuncu, buna rağmen alkol alışkanlığını bırakmamıştı.

    Nejat İşler, gecelerde #1

    Nejat İşler, gecelerde #2


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