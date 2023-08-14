Nejat İşler, otostop çekti Fenerbahçe maçına giderken görüntülenen Nejat İşler, ayakta zor durdu.

ensonhaber.com

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kadıköy'de yoğun bir taraftar desteğiyle rakibi karşısına çıkan sarı-lacivertlileri izlemeye ünlü oyuncu Nejat İşler de gitti.

Otostop çekti

Ünlü oyuncunun Ülker Stadyumu'na otostop çekerek gitmek istedi. Bir süre otostop çeken İşler, duran araç olmayınca yürümeye devam etti.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Nejat İşler'in görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.