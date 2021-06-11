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    Nejat İşler'den aşı mesajı

    Aşı olmak için hastaneye gelen ünlü oyuncu Nejat İşler, çıkışta açıklamalar yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 10:58
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    Nejat İşler'den aşı mesajı

    Yıllardır yaşadığı Bodrum’dan aşı olmak için İstanbul'da dönen Nejat İşler, Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken objektiflere takıldı.

    Nejat İşler, Sağlık Bakanlığı'nın aşı programına dahil ettiği müzisyenler, tiyatrocular, film ve prodüksiyon çalışanları için çıkardığı aşı önceliği nedeniyle soluğu Nişantaşı'nda aldı.

    "SAÇMA"

    Objektifleri fark ettiğinde aşı olmaya geldiğini söyleyen oyuncu, "Sıram geldiği için aşıya geldim. Şimdilik buralardayım daha işler güçler var” diye konuşurken, aşı karşıtlığıyla ilgili soru üzerine "Bu karşıtlığı saçma buluyorum" cevabını verdi.

    Nejat İşler den aşı mesajı #1Nejat İşler den aşı mesajı #2

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