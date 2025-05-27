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Ekranların ve sahnelerin başarılı isimlerinden 62 yaşındaki güzel oyuncu Nergis Kumbasar, bir tiyatro oyununu öncesi görüntülendi.

Gazetecilerle sohbet eden Kumbasar, bomba açıklamalarıyla gündeme geldi.

"29 YILDIR NAFAKA ÖDÜYORUM"

Kumbasar'a 1989 yılında nikah masasına oturduğu ardından 7 yıl sonra ayrılma kararı aldığı eski eşi Mehmet Ali Erbil'in, "29 yıldır nafaka ödüyorum. Bunun dünyada bile örneği yoktur herhalde. Ama üç çocuğumun annelerine (Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, Nergis Kumbasar, Tuğba Coşkun) teşekkür ediyorum, böylesine değerli çocuklar yetiştirdikleri için." sözleri hatırlatıldı.

"GERÇEK ALMAM RAKAMI ALMYIORUM"

Nergis Kumbasar, adeta eski eşine gözdağı vererek, "Her kadın evleniyor ve ondan sonra boşanıyor. Herkeste nafakası için bence mücadele etmeli. O nafaka her kadının hakkıdır zaten. O beni çok iyi biliyor. Ben istersem mahkemenin kararıyla gerçek almam gerekeni alırsam çok canı acır. Ben zaten ona karşı yeterince anlayışlıyım. Artık bilmiyorum. Bundan sonra pek fazla konuşmaz" diye konuştu. şeklinde ilk kez konuştu.

Kumbasar'ın bu açıklamalarına Mehmet Ali Erbil'den herhangi bir yanıt gelip gelmeyeceği merak edildi.