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    Neslihan Atagül, 1 milyondan fazla beğenildi

    Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, iddialı elbisesi ile kamera karşısında poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 08:15
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    Neslihan Atagül, 1 milyondan fazla beğenildi

    Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz aylarda hastanelik olmuştu. Rol aldığı Seferin Kızı dizisine de veda eden güzel oyuncuya, doktorlar 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koymuştu.

    DERİN YIRTMAÇ

    Zor günleri geride bırakan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile birlikte Dubai'de bulunan bir otelin açılışına katıldı. Ünlü oyuncu, krem rengi parıltılı ve derin yırtmaç detaylı iddialı elbisesiyle objektif karşısına geçti.

    YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

    Yeni karelerini 12,3 milyon takipçici olan sosyal medya hesabından yayınlayan Atagül'e, 1 milyondan fazla beğeni ve 12 binden fazla yorum geldi.

    Dün sabah saatlerinde Dubai’ye giden ünlü çift, dört gün kalacağı şehirde hem iş görüşmelerini gerçekleştirecek hem de tatil yapacak.

    Neslihan Atagül, 1 milyondan fazla beğenildi #1Neslihan Atagül, 1 milyondan fazla beğenildi #2

    Neslihan Atagül, 1 milyondan fazla beğenildi #3Neslihan Atagül, 1 milyondan fazla beğenildi #4

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