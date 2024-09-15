Neslihan Atagül bebeğinin cinsiyetini İtalya'da açıkladı

Haber Merkezi

İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Neslihan Atagül, bebeğinin cinsiyetini sevenleriyle paylaştı.

Neslihan Atagül, bebeğinin cinsiyetini İtalya'da konuk olduğu 'Verissimo' programında açıkladı.

ERKEK GELİYOR

Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül, erkek bebek beklediğini açıkladı.

Neslihan Atagül, bebeğinin ismine dair herhangi bir detay vermedi.

BEBEK BEKLEDİĞİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Neslihan Atagül, bebek beklediğini şu sözlerle duyurmuştu:

Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz.