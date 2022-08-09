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    Neslihan Atagül: Çocuk işi nasip işi

    Önceki gün Etiler'de görüntülenen Neslihan Atagül'den çocuk açıklaması geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 15:01
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    Neslihan Atagül: Çocuk işi nasip işi

    2015 yılında Kadir Doğuluile nikah masasına oturan, geçtiğimiz hafta eşi için, "Onun hayatımda oluşu muazzam bir hediye!" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül, Etiler'de görüntülendi.

    Bir hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etti.

    Çocukları her fırsatta çok sevdiğini dile getiren Neslihan Atagül'e, "Çocuk özlemi çekiyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

    "Akışına bıraktım"

    Ünlü oyuncu, konuyla alakalı soruları, "Bu işler nasip, kısmet işi... İşimiz, gücümüz var, onlar başlıyor. 'İstiyorum' derim, 'İstemiyorum' derim. Hiç böyle bir şeyleri şekillendirmeyi tercih etmiyorum açıkçası. Onun için her şeyi akışına bıraktım. Ben de yaşıyorum bu hayatı." şeklinde cevapladı.

    Neslihan Atagül: Çocuk işi nasip işi #1

    Neslihan Atagül: Çocuk işi nasip işi #2


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