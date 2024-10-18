Neslihan Atagül hamilelik pozu vermeyi sevdi!

Haber Merkezi

"Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girmişti.

Sık sık boşanma haberiyle bir dönem gündeme gelen ünlü çiften geçtiğimiz ay müjdeli haber gelmişti. Bir erkek bebek bekleyen çift, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde.

3 AYLIK OLDU

Daha önce verdiği pozla bebeği duyuran 3 aylık hamile olan Neslihan Atagül, bugün sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı.

Karnı burnunda poz veren ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.