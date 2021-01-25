Sefirin Kızı'ndan ayrılan Neslihan Atagül sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Vücudunun ona çalışması için tolerans göstermediğini söyleyen Neslihan Atagül sosyal medyadan izleyicisine veda etmişti. Uzmanların hastalığı için ciddi uyarılarda bulunduğu ve ölüm riskinin olduğunu söyledikleri Neslihan Atagül'den açıklama geldi.

"DİNLENMEYE İHTİYACIM VAR"

Çektiği videoda moralli görülen Neslihan Atagül, "Selamlar herkese. Öncelikle bana attığınız destek mesajları için, iyi dilekleriniz için, iyi niyetleriniz için, ziyaretleriniz için, hediyeleriniz için, dualarınız için, binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz. Beni yalnız bırakmadınız. Çok sağ olun. Gördüğünüz gibi fena sayılmam. İyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı. Hala da var. O yüzden biraz daha dinleneceğim. Ama iyiyim" ifadelerini kullandı.

Neslihan Atagül hastalığı ile ilgili ilk kez konuştu ViDEO