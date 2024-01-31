Neslihan Atagül Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansını övdü: "Harika dans etmiş" Uzun bir süredir herhangi bir projede yer almayan Neslihan Atagül, Hazar Ergüçlü'nün tartışma haline gelen yeni dizisi hakkında konuştu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile evli olan başarılı oyuncu Neslihan Atagül, Türk dizilerinin Latin Amerika ve dünya genelindeki başarılarının kutlandığı Turkish Drama Gala gecesine geçtiğimiz hafta onur konuğu olarak katılmıştı.

Döndü

Miami'deki 'Turkish Drama Gala' gecesine katılan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül önceki akşam dönüşte havalimanında görüntülendi.

Neslihan Atagül, şu sıralar sahneleri yüzünden gündem olan Kanal D'nin reyting rekortmeni yeni dizisi 'İnci Taneleri'ni değerlendirdi.

"Mükemmel bir iş çıkarmış"

Oyuncu 'Dilber'i canlandıran Hazar Ergüçlü'nün dansını çok beğendiğini söyleyip "Evet, mükemmel bir iş çıkarmış Hazar, harika dans etmiş, çok da güzel bir kadın" dedi.