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Kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile evli olan başarılı oyuncu Neslihan Atagül, Türk dizilerinin Latin Amerika ve dünya genelindeki başarılarının kutlandığı Turkish Drama Gala gecesine geçtiğimiz hafta onur konuğu olarak katılmıştı.
Döndü
Miami'deki 'Turkish Drama Gala' gecesine katılan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül önceki akşam dönüşte havalimanında görüntülendi.
Neslihan Atagül, şu sıralar sahneleri yüzünden gündem olan Kanal D'nin reyting rekortmeni yeni dizisi 'İnci Taneleri'ni değerlendirdi.
"Mükemmel bir iş çıkarmış"
Oyuncu 'Dilber'i canlandıran Hazar Ergüçlü'nün dansını çok beğendiğini söyleyip "Evet, mükemmel bir iş çıkarmış Hazar, harika dans etmiş, çok da güzel bir kadın" dedi.
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