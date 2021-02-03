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    Neslihan Atagül: İki adım atınca yoruluyorum

    Oynadığı diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, hastalığıyla ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 11:53
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    Neslihan Atagül: İki adım atınca yoruluyorum

    Güzel oyuncu Neslihan Atagül, Engin Akyürek ile başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı dizisine, geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle veda etti. Güzel oyuncu Atagül ve eşi Kadir Doğulu, Etiler'de yürüyüş yaparken geçtiğimiz gün görüntülendi.

    "DAHA İYİYİM"

    Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Atagül, "Daha iyiyim gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından böyle biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani" dedi.

    "BÜNYEM KALDIRMADI"

    "5 kilo verdim." diyen Neslihan Atagül, diziden ayrılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Evet. Öyle olmak durumunda kaldı. Dinlenmem gerekiyordu. Bünyem pek kaldıramadı yoğun tempoyu. O sebeple ayrıldım."

    Neslihan Atagül: İki adım atınca yoruluyorum #1

    Neslihan Atagül: İki adım atınca yoruluyorum #2

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