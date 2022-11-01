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    Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu canlı canlı mezara girdi

    Star TV'de yayınlanan Gecenin Ucunda dizisindeki 'ölüm terapisi' sahnesi sosyal medyada olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 07:33
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 07:34
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    Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu canlı canlı mezara girdi

    Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından ‘Gecenin Ucunda' dizisindeki bir sahne sosyal medyada gündem oldu.

    Özge Özder'in bir şifacı olan Sara'yı canlandırdığı sahnede, Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal, Sarp Levendoğlu'nun canlandırdığı karakterler canlı canlı mezara girdi.

    Cenazelerini hayal ettiler

    'Ölüm terapisi' adı verilen sahnede Işık ailesinin fertleri, mezarda ölüm deneyimi yaşadı ve kendi cenazelerini hayal etti.

    Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu canlı canlı mezara girdi #1

    Gerçek hayatta da deneyimlediler iddiası

    İzleyenleri derinden etkileyen sahneyle ilgili bir iddia da ortaya atıldı. İddaya göre, Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çiftinin kendi özel hayatlarında da bunu deneyimledi. Manevi anlamda farklı bir hayat yaşama kararı alan ünlü çiftin, tıpkı dizideki gibi canlı canlı mezara girdiği konuşuluyor.

    Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu canlı canlı mezara girdi #2

    Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu canlı canlı mezara girdi #3


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