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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu oğullarının adını açıkladı

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu oğullarının adını açıkladı Kadir Doğulu ile 2016 yılında evlenen ünlü oyuncu Neslihan Atagül anne oldu. ilk kez anne olan Atagül'ün bebeğine koyduğu isim ise merak ediliyordu.