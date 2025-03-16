Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu oğullarının adını açıkladı

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Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti ilk kez anne-baba oldu.
Kara Sevda, Fatih Harbiye, Sefirin Kızı, Senden Bana Kalan ve Gecenin Ucunda gibi birçok başarılı yapımda yer alan Atagül, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.
2016 yılında dünyaevine giren Atagül, oğlunu kucağına aldıktan sonra adını da ilk kez açıkladı.
ADINI AÇIKLADI
Ünlü çift oğullarının ismini bu paylaşımla duyurdu.
Oğullarının yüzünü göstermeyen Kadir Doğulu, "Aziz oğlum hoş geldin" notunu düştü
"OĞLUM OLACAĞINI HEP HİSSETTİM"
Atagül, geçtiğimiz aylarda da "Çocukluğumdan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum..." ifadelerini kullanmıştı.
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