Birlikte zaman geçiren arkadaşlardan Neslihan Atagül ile Murat Dalkılıç'ın jet-ski şovu sosyal medyaya damga vurdu.

Son olarak 'Sefirin Kızı' dizisinde rol alan Neslihan Atagül, şu sıralar eşi Kadir Doğulu ile Antalya'da tatilin tadını çıkarıyor. Yakın arkadaşları Murat Dalkılıç da Zeynep Bastık ile turnesi biter bitmez soluğu çiftin yanında aldı.

MURAT'I DÜŞÜRDÜ

29 yaşındaki Neslihan Atagül, önceki gün jet-ski ile tur atmak istedi. Murat Dalkılıç da oyuncunun arkasına bindi.

Cep telefonuyla etrafı görüntüleyen Dalkılıç, Atagül’ün gaza basmasıyla ne yapacağını şaşırdı. Bir anda dengesini kaybederek denize düştü.

Neslihan Atagül ile Murat Dalkılıç'ın jet-ski macerası ViDEO