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    Neslihan Atagül kadın şoför tuttu

    Eşi Kadir Doğulu ile yaşadığı krizi kısa sürede atlatan oyuncu Neslihan Atagül, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 10:38
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    Neslihan Atagül kadın şoför tuttu

    Son olarak 'Sefirin Kızı' adlı dizide hayat verdiği 'Nare' karakteriyle izleyici karşısına çıkan ve sağlık sorunları nedeniyle yapıma erken veda etmek zorunda kalan Neslihan Atagül, Nişantaşı'nda görüntülendi.

    Bir dönem şoför bulmakta zorluk yaşadığı iddia edilen Neslihan Atagül, problemi hemcinsini işe alarak çözdü.

    "DİDEM'LE ÇALIŞIYORUZ"

    Atagül, basın mensuplarının "Kadın şoförle mi çalışıyorsunuz?" sorusuna "Didem'le birlikte çalışıyoruz." yanıtı verdi.

    Neslihan Atagül kadın şoför tuttu #1Neslihan Atagül kadın şoför tuttu #2

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