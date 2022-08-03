Neslihan Atagül: Kadir benim için muazzam bir hediye

Neslihan Atagül: Kadir benim için muazzam bir hediye

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu için övgü dolu sözler söyledi.

Sağlık sorunları nedeniyle en son oynadığı diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, önceki gün bir yapımcıyla Etiler’de görüntülendi.. Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu’ya övgü dolu sözler sarf etti.

"Kadir muazzam bir hediye"

Geçtiğimiz haziran ayında altıncı evlilik yıl dönümlerini kutladıkları hatırlatılan Neslihan Atagül’e, "Kadir Bey'den özel bir sürpriz geldi mi?" sorusu üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Kadir hayatımda olduğu sürece umarım her zaman olur. Onun hayatımda varoluşu zaten benim için muazzam bir hediye."